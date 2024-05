Nozze da favola a Mazara del Vallo in una data speciale

Una Ford Focus blu guidata da una donna in stato di gravidanza si è schiantata contro il guard-rail sull’autostrada A29, poco prima dello svincolo di Tommaso Natale-Mondello in direzione Mazara del Vallo . L’ Incidente è avvenuto nel primo ...

Le porte della scuola 'Borsellino-Ajello' di Mazara del Vallo si sono aperte per accogliere i bambini musulmani e le loro mamme in occasione della 'Eid al-Fitr', la Festa che segna la fine del Ramadan . Un evento significativo che ha visto la ...

Elezioni Mazara: liste ufficiali e candidati sindaco, si entra nel vivo - Elezioni mazara: liste ufficiali e candidati sindaco, si entra nel vivo - Ultimate nella serata di mercoledì le ulteriori verifiche delle liste e dei collegati candidati a sindaco, alla presenza dei delegati delle liste, la Commissione Circondariale elettorale II ...

Federico Lauri testimone di Guenda Goria mostra la bellissima prima acconciatura - Federico Lauri testimone di Guenda Goria mostra la bellissima prima acconciatura - Centinaia di persone ieri davanti alla cattedrale di mazara del vallo per ammirare Guenda Goria nel suo abito da sposa da principessa. E in effetti l’abito scelto per la cerimonia in chiesa ricordava ...

A Mazara matrimonio Vip per Guenda Goria. Le immagini - A mazara matrimonio Vip per Guenda Goria. Le immagini - Matrimonio vip per Guenda Goria, incinta del primo figlio, a mazara del vallo, città del neo marito Mirko Gancitano. La figlia del giornalista sportivo ...