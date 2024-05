Ultime Notizie Roma del 17-05-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio Andiamo in Ucraina Putin è volato a Pechino in leader del Cremlino che è impegnato in una visita di Stato di due giorni su invito del presidente XI jinping ha detto più efficacemente agiranno le forze armate russe prima sarà possibile risolvere pacificamente il conflitto con l’Ucraina ha raccontato e ha sottolineato che le relazioni Russia Cina stabilizzano il mondo sul fronte bellico delle esche dichiarato che la situazione a caregiver si è parzialmente stabilizzata in Finlandia proposte di legge per utilizzare pattuglie di riservisti al confine con la Russia In circostanze eccezionali paura zofinger nel nord della Svizzera un uomo aggrediti passanti armato di coltello ferendo almeno sei persone alcune sono gravi circa sei ore dopo l’allarme diverse ore dopo l’arresto ...