Arrampicata sportiva - Olympic Qualifier Series | Moron - Rogo -a, Ghisolfi e Schenk in semifinale a Shanghai

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sono quattro gli azzurri del boulder&lead ad avanzare alle semifinali delle, il primo dei due eventi di qualifica per Parigi 2024. Al femminile quinto posto complessivo in qualifica per Camillai, che dopo il terzo posto nel boulder di ieri, guadagna il punteggio di 36.1 nel lead, che le permette di incrementare il totale a quota 135.7. Giornata ottima per Laurara, che sale fino all’ottava posizione (119.0) dopo il 22esimo posto provvisorio di ieri nel segmento dedicato al boulder. Le migliori tre che si presenteranno insono la giapponese Miho Nonaka (159.6), la statunitense Brooke Raboutou (144.4) e l’ucraina Ievgeniia Kazbekova (138.9), che nella giornata di ieri aveva chiuso al primo posto davanti ...

