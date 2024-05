Nuoto - Summer McIntosh da paura | record del mondo nei 400 misti a Toronto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Fuochi d’artificio nella quarta giornata del Trials olimpici diin Canada. Nel day-4 del Pan Am Sports Centre di, la 17enneha fatto capire per quale motivo sia uno dei personaggi più attesi in vista dei Giochi di Parigi 2024. Dopo aver conquistato i successi e i pass a Cinque Cerchi nei 400 e nei 200 stile libero, in quest’ultimo caso con il secondo tempo dell’anno a livello mondiale (1:53.69),ha dato conferma del suo straordinario eclettismo, cimentandosi nella gara più complicata in vasca: i 400. Due volte campionessa delnella specialità che contempla tutti gli stili (Budapest 2022 e Fukuoka 2023), la canadese è entrata nella storia, riuscendo a coprire la distanza in 4:24.38 e diventando la prima donna a ...