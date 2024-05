Allarme maltempo | esondati l' Avenale e il Muson Strade - case e garage allagati in tutta la Castellana A Riese i carabinieri salvano un' anziana

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

8.40 Proseguono i nubifragi sul Nord Italia. In difficoltà soprattutto il Veneto ,dove è stato decretato l' allarme rosso fino alle 14 di domani soprattutto tra Vicenza e Verona dove i bacini idrici non riescono a contenere l'acqua. "Una alluvione ...

Maltempo, in Fvg migliora ma resta alta l’allerta. Il bilancio: undici comuni allagati, guadi chiusi. 150 richieste di intervento - maltempo, in Fvg migliora ma resta alta l’allerta. Il bilancio: undici comuni allagati, guadi chiusi. 150 richieste di intervento - PORDENONE - Resta alta l'allerta meteo in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma il peggio sembra essere passato. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile della Regione ...

Maltempo, il Veneto è in allarme rosso - maltempo, il Veneto è in allarme rosso - Proseguono i nubifragi sul Nord Italia. In difficoltà soprattutto il Veneto, dove è stato decretato l'allarme rosso fino alle 14 di domani soprattutto tra Vicenza e Verona dove i bacini idrici non ...

Maltempo nel Nord Italia, allerte in Veneto e Lombardia: un disperso nel comasco - maltempo nel Nord Italia, allerte in Veneto e Lombardia: un disperso nel comasco - Il maltempo mette in ginocchio il Nord Italia: Lombardia e Veneto sono le due regioni più colpite. Si cerca il 66enne scomparso nel comasco ...