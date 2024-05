Milano - cavo d’acciaio teso in mezzo alla strada | Alex Baiocco condannato a 3 anni

(Di venerdì 17 maggio 2024)è il 24enne che, insieme ad altri due giovani, nel gennaio scorso avevaunad altezza d’uomo in viale Toscana, a. Oggi è arrivata a sentenza nei loro confronti. Poco prima che il giudice dell’udienza preliminare si ritirasse in camera di consiglio, gli imputati si sono detti pentiti e hanno chiesto scusa.Leggi anche: Damiano ucciso da untra due alberi, parla l’amico: “È morto davanti ai miei occhi” La decisione del giudice sue gli altriè statoa 3di reclusione nel processo con rito abbreviato che consente di ottenere lo sconto di un terzo della ...

Alex Baiocco e Michele Di Rosa sono stati condanna ti per blocco stradale. Entrambi si sono scusati per ciò che hanno fatto

Tre anni di carcere per Alex Baiocco , il ragazzo che insieme a due amici ha teso dei cavi di acciaio in viale Toscana a Milano . Il complice maggiorenne, Michele Di Rosa, ha patteggiato due anni e sei mesi.Continua a leggere

Avevano teso un cavo d'acciaio sulla strada, condannati i tre giovani: dovranno scontare fino a 3 anni - Avevano teso un cavo d'acciaio sulla strada, condannati i tre giovani: dovranno scontare fino a 3 anni - Alex Baiocco - il 24enne protagonista con altri due giovani della bravata - è stato condannato a tre anni di reclusione nel processo con rito abbreviato.

Alex Baiocco condannato (anche il suo amico), la sentenza sul cavo d’acciaio in strada a Milano - Alex Baiocco condannato (anche il suo amico), la sentenza sul cavo d’acciaio in strada a milano - cavo d'acciaio in mezzo alla strada a milano: Alex Baiocco condannato a tre anni di reclusione. Pena simile per il suo amico.

Milano, cavo teso in strada: 24enne condannato a tre anni - milano, cavo teso in strada: 24enne condannato a tre anni - Entrambi i giovani, accusati di blocco stradale, nel corso dell'udienza hanno chiesto scusa per quel gesto che aveva indignato tutta milano ...