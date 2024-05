Benevento-Triestina - buoni riscontri dalla prevendita | pochi tagliandi disponibili in due settori

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoViaggia ad un buon ritmo la vendita deiperin programma sabato 18 maggio alle 20:30 al ‘Ciro Vigorito’. Sono 3400 i biglietti staccati fino ad ora per il match di ritorno del primo turno dei playoff Nazionali e il dato è destinato a crescere in maniera importante nelle prossime ore.i biglietti ancoraper il secondo anello della ‘Curva Sud’ dove è già esaurita tutta la zona centrale del settore. Sulla stessa falsa riga anche la ‘Tribuna Centrale’, mentre in quella ‘Superiore Destra’ e ‘Sinistra’ c’è unatà media. Sarà possibile acquistare ifino alle ore 21:15 del 18 maggio sulla piattaforma TicketOne, nelle ricevitorie autorizzate e solo oggi presso il botteghino del ...

