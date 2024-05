Salario minimo - Tajan - Contrattazione collettiva può far avere uno stipendio più ricco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 16 mag. – (Adnkronos) – “Credo che sia un errore puntare sulcosì come dice qualcuno, perché anche la normativa comunitaria dice che ilin Europa serve dove c’è meno dell’80% di, e in Italia c’è più dell’80%, siamo circa al 90%. Noi dobbiamo continuare a far sì che possa continuare la. Se ci sono dei contratti pirata, devono essere adeguati alla”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonioi, segretario nazionale di Forza Italia, intervendo alla 15esima edizione del Festival del Lavoro, promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro alla ...

“Il problema dei bassi stipendi, soprattutto in un momento storico così complesso sul fronte inflazionistico, si risolve dando sostegno alla contrattazione collettiva e non escludendo la possibilità di dialogo tra le parti. In tal senso, l’UGL ...

Firenze, 16 mag. - (Adnkronos) - "Credo che sia un errore puntare sul Salario minimo così come dice qualcuno, perché anche la normativa comunitaria dice che il Salario minimo in Europa serve dove c'è meno dell'80% di contrattazione collettiva , e in ...

Xanana Gusmão destaca que timorenses são "verdadeiro motor de desenvolvimento" - Xanana Gusmão destaca que timorenses são "verdadeiro motor de desenvolvimento" - O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, destacou esta sexta-feira a importância de capacitar e formar recursos humanos, salientando que as pessoas são o "verdadeiro motor de desenvolvimento ...

Salario minimo, Tajani, "Contrattazione collettiva può far avere uno stipendio più ricco" - salario minimo, Tajani, "Contrattazione collettiva può far avere uno stipendio più ricco" - "Credo che sia un errore puntare sul salario minimo così come dice qualcuno, perché anche la normativa comunitaria dice che il salario minimo in Europa serve dove c'è meno dell'80% di contrattazione ...

INCHIESTA (8) - Le associazioni: “Sia garantito almeno 50% di spiagge libere” - INCHIESTA (8) - Le associazioni: “Sia garantito almeno 50% di spiagge libere” - 3 - tutelare il comparto dei lavoratori delle spiagge in modo da riconoscere le giuste tutele ai prestatori di lavoro stagionale con un salario minimo adeguato ai contratti previsti dagli ordinamenti ...