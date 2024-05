Inter - bivio pericoloso Zhang-Pimco sul filo Oaktree può subentrare

(Di venerdì 17 maggio 2024) La matassa si è ingarbugliata. L’accordo tra Stevenper un finanziamento da 430 milioni di euro, se si farà, avverrà suldi lana rispetto alla scadenza del 20 maggio, termine entro il quale il presidente dell’ha bisogno di incassare la cifra per poter chiudere il capitolo. Se lunedì non risulterà versata la cifra pattuita di 270 milioni di euro (piùessi al 12% che hanno fatto levitare la somma fino a 385) il private equity americano potrà provvedere all’escussione del pegno: le quote della società di viale della Liberazione. Un esito che Suning vuole evitare a tutti i costi, motivo per cui ha messo in piedi la trattativa con. Un finanziamento che, secondo la bozza preparata nelle scorse settimane, dovrebbe prevedere ...

