Borsa | l' Europa apre debole - Francoforte -0,14%

Mercati azionari del Vecchio continente in calo: la Borsa peggiore è stata quella di Francoforte , che ha chiuso in ribasso dell'1,2%, con Madrid negativa dello 0,9% e Parigi dello 0,8%. Più caute Amsterdam (-0,4%) e Londra, che ha chiuso con una ...

Avvio debole per le principali Borse europee, rese guardinghe dai deludenti dati macro arrivati dalla Cina e dalla cautela espressa da diversi componenti della Fed sul taglio dei tassi. Parigi e Francoforte cedono lo 0,14% mentre Londra arretra ...

Avvio debole per le principali Borse europee, rese guardinghe dai deludenti dati macro arrivati dalla Cina e dalla cautela espressa da diversi componenti della Fed sul taglio dei tassi. Parigi e Francoforte cedono lo 0,14% mentre Londra arretra ...

Borsa: Europa verso apertura cauta all'indomani dei record Wall Street - Borsa: Europa verso apertura cauta all'indomani dei record Wall Street - In questo contesto, i contratti sul Ftse Mib di Milano si muovono sopra la parita' (+0,13%), mentre restano piu' deboli quelli sul Dax di francoforte (-0,02%), il Cac di Parigi (-0,07%), l'Ibex di ...

Wall Street da record tocca 40mila punti ma chiude poco sotto (-0,10%). Europa debole, Milano resiste con le banche - Wall Street da record tocca 40mila punti ma chiude poco sotto (-0,10%). Europa debole, Milano resiste con le banche - I nuovi record del Dow Jones non contagiano le Borse del Vecchio Continente, in attesa del dato sull’inflazione Ue previsto per il 17 maggio. L’euro resta a quota 1,08 dollari, risale il petrolio. Spr ...