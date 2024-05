Cos' è il Fentanyl? Dal mercato nero ai mix segreti | come funziona il farmaco che ti manda in overdose

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilè unstraordinariamente potente, oggi al centro di una delle più intricate controversie mediche. Utilizzato per alleviare il dolore intenso nei pazienti oncologici e nei casi di dolore cronico insopportabile, questo oppioide sintetico rappresenta sia una importante terapia del dolore per chi soffre che un pericolo mortale se gestito in modo improprio. Scoperto negli anni '60,...

In Salute. In sala operatoria: se sei donna, cambia - In Salute. In sala operatoria: se sei donna, cambia - Uomini e donne, pur essendo soggetti alle stesse patologie, possono presentare sintomi, progressione di malattia e risposta alle terapie molto diversi. Ciò avviene anche in ambito chirurgico ...

Intestino irritabile: la dieta batte i farmaci - Intestino irritabile: la dieta batte i farmaci - Secondo uno studio svedese su Lancet Gastroenterology & Hepatology una dieta povera di zuccheri per 4 settimane migliora i sintomi, più delle ...

Sorrento. Donato un carrello per farmaci oncologici all’ospedale - Sorrento. Donato un carrello per farmaci oncologici all’ospedale - Un carrello per il trasporto e la conservazione dei farmaci è stato donato dall’associazione "Rf78 – PerSempreRoby" ...