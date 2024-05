The Witcher 4 | Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia nelle foto leaked

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il nuovodiè pronto a entrare in azione, eccosul set della quarta stagione della serie fantasy Netflix. Dopo aver visto la controfigura diin azione, le nuovedal set di The4 mostrano finalmente il nuovo interprete didiin azione. Con la terza stagione di The, Henry Cavill ha detto addio a uno dei suoi ruoli più apprezzati dai fan, spingendo i produttori a cercare un sostituto all'altezza. Ed eccolo impegnato sul set!diffuse sui social media, neidi, combatte ...

L'attore di Hunger Games sta per fare il debutto nel ruolo di Geralt nella quarta stagione di The Witcher sostituendo Henry Cavill, uscito dopo tre stagioni, ma i fan non sono contenti. Che nella nuova stagione di The Witcher , la quarta, Geralt di ...

Da un paio di ore sta girando sui social una foto del look del protagonista di The Witcher , che verrà interpretato da Liam Hemsworth . Il celebre guerriero Geralt di Rivia, infatti, non verrà più portato sullo schermo da Henry Cavill, che dopo le ...

The Witcher 4, ecco Liam Hemsworth come Geralt [FOTO] - The Witcher 4, ecco liam hemsworth come Geralt [FOTO] - Ecco finalmente le prime immagini di liam hemsworth nei panni di Geralt pronto per la prossima stagione di The Witcher ...

The Witcher 4, questa volta ci siamo: ecco Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia! - The Witcher 4, questa volta ci siamo: ecco liam hemsworth nei panni di Geralt di Rivia! - Trapelano finalmente le prime foto di liam hemsworth nei panni del protagonista Geralt di Rivia nella quarta stagione di The Witcher.

The Witcher 4, prima foto di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia - The Witcher 4, prima foto di liam hemsworth nei panni di Geralt di Rivia - Pubblicata sul social network X la primissima foto di liam hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, protagonista della serie The Witcher.