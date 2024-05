Wolfsburg-Mainz 05 sabato 18 maggio 2024 ore 15 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il05 si conferma bestia nera del Borussia Dortmund e gli infligge un netto 3 a 0 che è un passo fondamentale verso la salvezza a 90 minuti dalla fine della Bundesliga. La squadra di Henriksen adesso è padrona del proprio destino: basta addirittura un pareggio quest’oggi contro ildi Hasenhuettl per essere certa della permanenza nella massima serie. I biancorossi infatti a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Wolfsburg-Mainz, le probabili formazioni: Hasenhuttl già salvo - wolfsburg-mainz, le probabili formazioni: Hasenhuttl già salvo - Le probabili formazioni di wolfsburg-mainz, match di scena alla Volkswagen Arena valido per la trentaquattresima giornata di Bundesliga ...

Bundesliga, il Borussia Dortmund crolla dopo la Champions: 3-0 Mainz. Che bagarre salvezza - Bundesliga, il Borussia Dortmund crolla dopo la Champions: 3-0 Mainz. Che bagarre salvezza - Dopo la sbornia per la finale di Champions League, il Borussia Dortmund si rilassa e cade rovinosamente sul campo del Mainz. Tre gol in undici minuti,.

Dortmund, in Bundesliga è un'altra cosa: il Mainz vince e inguaia l'Union - Dortmund, in Bundesliga è un'altra cosa: il Mainz vince e inguaia l'Union - I prossimi finalisti della Champions League perdono 3-0 a case degli "05ers" che si rilanciano per la salvezza. Sesko salva il Lipsia ...