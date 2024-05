Inter - Dumfries patteggia una multa per lo striscione con Theo Hernandez del Milan al guinzaglio

Sugawara è finito nel mirino del L’Inter per la prossima stagione. Il laterale giapponese può sostituire Denzel Dumfries, che ha ancora non ha rinnovato il suo contratto. MOSSA ? L’Inter studia e ragiona su Yukinari Sugawara . Il terzino giapponese ...

Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter in estate. La dirigenza non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo e ha già fissato il prezzo per un suo eventuale addio. LA SITUAZIONE ? Se non si trova un accordo sul rinnovo, ...

Dopo le tante polemiche e le indagini per il gesto di Denzel Dumfries nei confronti di Theo Hernandez durante la festa scudetto post Inter-Torino, la vicenda ha trovato oggi la sua chiusura. A riportarlo è Sport Mediaset, che parla del ...

