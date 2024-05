Pagherai tutto! Mattarella trattato come un Capezzone qualsiasi e la notizia sparisce | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Eccoci ad Occhio al caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele, direttore editoriale di Libero. "Oggi ci sono tre questioni in evidenza maggiore sui giornali. Per un verso gli echi della decisione dell'Agcom di non consentire il tele-duello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, se non a condizioni praticamente impossibili. I partiti di fatto hanno esercitato il potere di veto nei confronti del confronto", ricorda il direttore, per poi elencare le diverse posizioni delle testate. "Poi le proteste universitarie, Milano e Roma - riprende-. Di Milano ve ne parla soltanto Libero. Che succede? Gli attendati di Milano si sono menati tra loro, comunisti contro filo-palestinesi. A Roma però è successa l'altra cosa grossa: era prevista la presenza del Capo dello Stato, tutti i giornali hanno parlato della lezione ...