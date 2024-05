Napoli a caccia dell’Europa a Firenze | Raspadori favorito su Simeone

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilaffronta la Fiorentina nella corsa a un posto in Europa. Senza Osimhen,è in vantaggio super una maglia da titolare nel tridente offensivo. Ilsi gioca gran parte delle proprie residue speranze europee questa sera allo Stadio Franchi dicontro la Fiorentina. Le due squadre sono divise da tre punti in classifica nella corsa all’ottavo posto, valido per un’eventuale qualificazione in Conference League. Per l’occasione, il tecnico Francesco Calzona dovrà rinunciare al bomber Victor Osimhen e sarà quindi chiamato a sciogliere il nodo dell’attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex Sassuolo Giacomopartirebbe leggermente avvantaggiato su Giovanniper completare il tridente offensivo con Politano e ...

Il casting per il nuovo allenatore del Napoli è cambiato, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Il presidente De Laurentiis non ha più una lista di 40 nomi come nelle passate stagioni, anzi al momento c’è solo un nome su cui punta ed è quello di ...

Napoli-Bologna alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. I convocati di Calzona . I convocati per Napoli-Bologna Portierei: Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex. Difensori: D’Avino Luigi, Di Lorenzo Giovanni, Juan ...

Fiorentina-Napoli: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Fiorentina-napoli: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - La 37ª giornata di Serie A si aprirà con la sfida dell'Artemio Franchi tra la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano e il napoli allenato da Francesco Calzona. Le due squadre occupano rispettivamente ...

Fiorentina-Napoli, il pronostico e diretta Streaming gratis: Gol e corner per la sfida di Serie A - Fiorentina-napoli, il pronostico e diretta Streaming gratis: Gol e corner per la sfida di Serie A - Venerdì 17 maggio alle ore 20:45, comincerà la sfida, che si disputerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, tra Fiorentina e napoli, valevole per la 37° ...

“IL MATTINO” mette in campo Fiorentina e Napoli. Raspadori per andare in Europa - “IL MATTINO” mette in campo Fiorentina e napoli. raspadori per andare in Europa - Calzona stasera dovrà fare a meno di Osimhen. L’attaccante nigeriano è ancora alle prese con problemi muscolari e noie al ginocchio che gli hanno fatto alzare bandiera bianca. Insieme a lui hanno marc ...