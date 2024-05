James Franco e Tommy Lee Jones insieme per il thriller The Razor’s Edge

(Di venerdì 17 maggio 2024)e il premio OscarLeesono alla guida deld’azione Thedel produttore Corey Large e del regista Demian Lichtenstein. Red Sea Media si occupa delle vendite internazionali e farà debuttare il film per gli acquirenti a Cannes. Le riprese inizieranno il 25 giugno in Georgia. Lichenstein sta dirigendo una sceneggiatura che ha scritto con Vance Duplechin. Dopo che un sicario della mafia giura di lasciarsi alle spalle il suo passato mortale, si trova di fronte a una scelta impossibile quando sua figlia viene rapita e la donna che ama diventa un bersaglio. È costretto a intraprendere un’ultima, pericolosa missione mentre è inseguito da un assassino ancora più letale. Il produttore esecutivo del film è Kirk Shaw. BondIt Media ...

