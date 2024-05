(Di venerdì 17 maggio 2024) Dal forte maltempo all'instabilità consparsi: quale sarà l'evoluzione meteo per il fine settimana e per i prossimi giorni su gran parte del nostro Paese

Roma - Si preannuncia un'intensa fase di maltempo sulla Penisola a partire da martedì, con le prime avvisaglie del peggioramento che si manifestano già in queste ore. Un vortice di bassa pressione proveniente dalla Francia sta gradualmente ...

torna il maltempo in Campania . Il Centro funzionale multirischi della Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di allerta meteo di colore “giallo”, con tipologia di rischio “idrogeologico per temporali”, valido su tutto il territorio ...

Bologna, 15 maggio 2024 – Sono giorni di tempo instabile con piogge, grandine e nubifragi. Il Maltempo in Emilia Romagna dovrebbe perdurare fino a giovedì, con una intensa ondata già da oggi, mercoledì 15 maggio. Poi si attende un’attenuazione ...

Torna il sole, ma non dappertutto. I temporali si spostano: ecco dove - torna il sole, ma non dappertutto. I temporali si spostano: ecco dove - "Nelle prossime ore avremo ancora un’accesa instabilità solo al Nord-Est, specie su Alpi e Prealpi con locali temporali", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Per la giornata odierna, invece, ...

Po sopra ai 5 metri, scende l’Arda. Torna il sole dopo il diluvio - Po sopra ai 5 metri, scende l’Arda. torna il sole dopo il diluvio - LA DIRETTA - torna il sole dopo il giovedì da incubo vissuto in provincia di Piacenza per il maltempo, le piogge abbondanti e i temporali che hanno ...

Meteo Pordenone: oggi temporali e schiarite, Sabato 18 sereno, Domenica 19 nubi sparse - Meteo Pordenone: oggi temporali e schiarite, Sabato 18 sereno, Domenica 19 nubi sparse - Pordenone, previsioni meteo per il 17/05/2024. Giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temperatura minima 15°C, massima 19°C ...