Tressoldi è davvero così scarso?

(Di venerdì 17 maggio 2024) Già con quel nome si era capito che non avrebbe avuto vita facile. RuanNetto non poteva passare inosservato in un Paeseaffezionato alla storpiatura dei nomi come forma di delegittimazione, in cui ha avuto successo lo slogan elettorale pdmenoelle, dove è stata sventolata una fetta di mortadella in Parlamento perché all’epoca il presidente del consiglio veniva chiamato – per l’appunto – “mortadella”. Insomma,è meno di quattro soldi, che è già sinonimo divalore, e quel Netto come secondo cognome non lasciava adito a dubbi. Se fosse stato Lordo forse si sarebbe salvato, maproprio non potevamo esimerci dal prenderlo in giro. Siamo questi. Prima del suo approdo al Sassuolo su di lui non esistono molte informazioni. Nasce a Tramandaì, nello stato brasiliano del Rio ...