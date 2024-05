‘Capua il luogo della Lingua’ - torna il festival lettarario con grandi ospiti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiSaranno quattro le giornate che daranno il via alla 19^ edizionedel “Capua ilLingua”, illetterario diretto da Giuseppe Bellone che dal 2005 celebra i linguaggicultura contemporanea nei luoghi più suggestivi di Capua, la città del Placito capuano, primo documento scritto in volgare datato 960 d.C. Gli appuntamenti si svolgeranno maggiormente al Museo Archeologico Provinciale Campano, simbolo del ruolo di capoculturale che Capua ha sempre avuto come testimone privilegiata del passaggioStoria nella nostra Provincia di Caserta e che quest’anno celebra i 150 anni dell’istituzione del Museo, oggi diretto da Gianni Solino. Mercoledì 22 maggio alle 18.30 ad inaugurare la rassegna sarà il musicista Marco Zurzolo che ...