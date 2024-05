L’indizio social non lascia dubbi | svolta netta per Sinner

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 17 maggio 2024), in poche ore si è passati dalla pochissime speranze alla gioia e alla speranza. L’annuncio vianonspazio ee regala una. Ecco cos’è successo Si passa da una sensazione all’altra in pochissimo tempo. Un minuto prima sei teso, l’altro, dopo aver visto uno scatto sui, ti si piazza un sorriso con tutti i denti possibili e immaginabili. Questo, praticamente, è lo stato d’animo che stanno vivendo i tifosi di Jannik(Lapresse) – Ilveggente.itIl tennista italiano, come sappiamo, in questo momento si trova a Torino dove sta cercando di recuperare dal problema all’anca che non gli ha permesso di essere presente agli Internazionali di Roma. E nella conferenza stampa nella quale ha ...