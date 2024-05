Morto in vacanza in Scozia | rientrata in Italia la salma di Mauro Carminati - lunedì i funerali

(Di venerdì 17 maggio 2024) Stezzano. Ha fatto rientro innel pomeriggio di giovedì 16 maggio ladi, l’ingegnere 32enne di Stezzanolo scorso 3 maggio mentre si trovava ina Edimburgo, in, colpito da un’infezione che gli è stata fatale. Arrivata con un volo all’aeroporto di Linate, è stata poi portata alla casa del commiato di Verdello, dove da venerdì mattina è possibile portare un saluto: i, invece, sono stati fissati per20 maggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Stezzano. Cresciuto a Stezzano, aveva conseguito il diploma di liceo scientifico al Natta con 100 e lode per poi studiare ingegneria matematica al Politecnico di Milano, dove si è laureato con il massimo dei voti. Nel 2013 si è ...

