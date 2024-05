La par condicio oggi non ha senso | l’ira di Bruno Vespa per il duello Meloni-Schlein saltato

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Tutta colpa della par, una legge nata per Berlusconi e chenon ha”:non nasconde l’irritazione per iltv. “Ho peccato di ingenuità perché c’era un precedente che mi riguardava: il mancato confronto Letta-del 2022. Deluso? Non tanto per me, ma non mi pare una vittoria della democrazia quando s’impedisce a una premier di confrontarsi con la leader dell’opposizione”. A dirlo al Corriere della Sera il giornalista e conduttore tvdopo che èiltvdel 23 maggio a Porta a Porta. La Rai ha preso atto che solo 4 delle 8 liste rappresentate in Parlamento hanno ...

Bruno Vespa non ci sta: "La par condicio fu fatta per arginare Berlusconi, oggi non ha senso" - Bruno Vespa non ci sta: "La par condicio fu fatta per arginare Berlusconi, oggi non ha senso" - Per Vespa, "la legge sulla par condicio ormai è un nonsenso che nessuna forza politica finora, pur volendo, è stata in grado di modificare". "Fu introdotta - aggiunge - per impedire a Berlusconi ...

Niente duello tv Meloni-Schlein: ecco cosa è successo - Niente duello tv Meloni-Schlein: ecco cosa è successo - Salta il confronto tv Meloni-Schlein. La leader Pd pronta a farlo via web. Tensione con il M5S di Conte: «Ingiusto farci passare da guastatori» ...

I veti degli esclusi bloccano il duello tv tra Meloni e Schlein - I veti degli esclusi bloccano il duello tv tra Meloni e Schlein - Tre mesi a discutere del duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein e alla fine sembra essere tutto tramontato. Era tutto pronto: lo studio ...