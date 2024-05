Calcio | Fifa Mondiali donne 2027 in Brasile

(Di venerdì 17 maggio 2024) Battuta la concorrenza di Belgio, Germania e Olanda BANGKOK (THAILANDIA) - Ilospiterà la Coppa del Mondo femminile, dopo essere stato scelto al 74° Congressoa Bangkok, in Thailandia. La candidatura delha prevalso rispetto alla proposta di Belgio, Germania e Olanda: la vo

AGI - Il Brasile accoglierà nel 2027 la prima coppa del mondo di calcio femminile in Sudamerica. Lo ha annunciato la Fifa , riunita a Bangkok. La candidatura brasiliana ha battuto quella congiunta di Germania, Belgio e Paesi Bassi.

