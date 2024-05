Le previsioni Maltempo - finite le bombe d' acqua ora preoccupano i fiumi | il Muson dei Sassi rompe l' argine a Camposampiero

Maltempo, Bassa Friulana sotto acqua - maltempo, Bassa Friulana sotto acqua - fiumi Il livello del Tagliamento che, nella notte, in corrispondenza dell’idrometro di Venzone ha raggiunto il valore di 2,48 m, è attualmente in calo ed è sceso sotto al livello di guardia posto a ...

Corpo senza vita ripescato dall’Adige, non è il ladro dell’Arsenale - Corpo senza vita ripescato dall’Adige, non è il ladro dell’Arsenale - Verona, non è del ladro dell'Arsenale, che si era tuffato nell'Adige per sfuggire alla polizia, il corpo senza vita ripescato ieri.

Maltempo, il Veneto è in allarme rosso - maltempo, il Veneto è in allarme rosso - 8.40 maltempo, il Veneto è in allarme rosso Proseguono i nubifragi sul Nord Italia. In difficoltà soprattutto il Veneto,do- ve è stato decretato l'allarme rosso fino alle 14 di domani soprattutto tra ...