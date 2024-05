Festival lavoro - De Luca consulenti | Sarà momento confront - pronti per sviluppo Paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Ci aspetta un lungodio e scambio. Questo è un popolo che supera tutte le difficoltà grazie alla forza del pensiero e riesce a trovare sempre il modo per dare il proprio contributo per lodel". Così Rosario De, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine deidel, aprendo la quindicesima edizione deldelalla Fortezza da Basso a Firenze. "Oggi le aziende - continua- offronoma non trovano personale perchè non ci sono competenze. E quindi il tema è la formazione. L'intelligenza artificiale?un modo di aiuto indiretto perchè obbligherà tutti ad adeguarsi pena essere esclusi dal ...