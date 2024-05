Privatizzazioni - Italia in svendita per fare cassa | conta solo ridurre il debito

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Lanon è finita. Anzi, è appena iniziata. Il processo diavviato dal governo prosegue. Noncon la vendita della quota di Eni, ma continuerà nei prossimi mesi con nuove operazioni in vista. Ma andiamo con ordine: il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, punta alla riduzione delattraverso le quote degli asset strategici del Paese. Nelle scorse ore è toccato alle quote di Eni: il Mef ha ceduto il 2,8% per un incasso da 1,4 miliardi. Una mossa che non ha portato benefici in Borsa per il colosso energetico che, in un contesto di vendite sui petroliferi in Europa, ha ceduto il 2,2% fermandosi a quota 14,78 euro. Ovvero al di sotto del prezzo del collocamento della quota del Mef a 14,85 euro. Per Eni, il Tesoro scende dal 4,797% all’1,997%, ma il controllo pubblico resta garantito ...