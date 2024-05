Sequestrata area privata adibita a discarica abusiva di rifiuti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arezzo, 17 maggio 2024 – La Guardia di Finanza di Arezzo, in collaborazione con i tecnici dell'A.R.P.A.T., hanno eseguito un accertamento in materia di tutela ambientale presso una vastaa stoccaggio didi ogni tipo. L'intervento ha riguardato un terreno nella disponibilità di un'azienda della Valtiberina, individuato a seguito di una preventiva mappatura del territorio su ampia scala, effettuata dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pisa a mezzo di specifici sorvoli, a bordo di elicotteri equipaggiati con tecnologia di ultimissima generazione. All'esito dell'intervento, i Finanzieri biturgensi hanno rinvenuto un'verdea deposito incontrollato di, in assenza delle autorizzazioni previste dal Testo Unico ...

Si aggiunge un nuovo capitolo nella vicenda della possibile realizzazione di un impianto di ‘soil washing’, per il trattamento di rifiuti non pericolosi, nello stabilimento dell’ex Martelli Tessile a Toscanella di Dozza. Un’area acquisita ormai ...

Scoperta maxi discarica abusiva in un’area golenale sul Ceno a Bardi - Scoperta maxi discarica abusiva in un’area golenale sul Ceno a Bardi - Nel caso le ipotesi di reato fossero confermate il soggetto individuato verrebbe ritenuto responsabile dell’illecita gestione, nonché dell’abbandono di rifiuti speciali. Come detto, il luogo sorge all ...

Rifiuti lasciati da giorni. La protesta dei residenti - rifiuti lasciati da giorni. La protesta dei residenti - Alia aveva avvisato dello slittamento per la coincidenza del Primo maggio. La denuncia: "Ci sono zone in abbandono, come quella di via della Vittoria".