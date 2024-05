Billie Eilish | Hit me hard and soft spiazza e convince

(Di venerdì 17 maggio 2024) Se il "gotico" Happier than ever aveva un po' disorientato la fan base innamorata delle sonorità electro minimal di When we fall asleep. Hit meandè un altro capitolo nel segno del cambiamento rispetto alle scelte sonore (e d'immagine) degli esordi. Lo mostra con tutta evidenza l'iniziale Skinny, un pezzo notevole tra arpeggi di chitarra, archi e un approccio vocale alla What I was made for. Il tema è quello del rapporto con la fama e ed il successo in un mondo giudicante, con i riflettori sempre accesi. Decisamente più uptempo la successiva Lunch il pezzo hot del disco, sesso esplicito, immaginato con un'altra fanciulla, con una linea di basso a metà strada tra la dance elettronica e i Black Keys. Un pezzo dall'attitudine mainstream, orecchiabile e pulsante quanto basta in un album dove non sono previsti singoli da promuovere. Anche se ha ...

Annunciata per il 17 maggio l’uscita in tutto il mondo del terzo album in studio della vincitrice di 2 premi Oscar e 9 Grammy Awards Lunedì 8 aprile 2024 Billie Eilish ha annunciato l’uscita del suo attesissimo terzo album in studio, “Hit me hard ...

Grande e attesissimo ritorno quello di Billie Eilish , che dopo tempo ha finalmente annunciato l’uscita del suo prossimo album , Hit me hard and soft . Un nuovo progetto di una delle cantanti più amate del momento, reduce da grandi premi e ...

Billie Eilish ha annunciato le date del suo prossimo tour , Hit me hard and soft, rivelando che l’8 giugno del 2025 si esibirà a Bologna , unica data italiana del tour mondiale dell’artista americana. In appena un’ora dall’annuncio via Instagram, ...

Quello che devi sapere sul nuovo album di Billie Eilish - Quello che devi sapere sul nuovo album di Billie Eilish - Hit me hard and soft è il terzo e nuovo album di Billie Eilish. Le tracce sono dieci e nessun singolo è stato rilasciato prima di oggi, per l’intenzione della popstar 22enne di incentivare all’ascolto ...

Billie Eilish in ‘Hit Me Hard and Soft’ parla di sessualità, aspetto fisico e scoperte personali - Billie Eilish in ‘Hit Me hard and soft’ parla di sessualità, aspetto fisico e scoperte personali - La popstar ha pubblicato oggi il suo atteso terzo album: 10 brani inediti scritti e prodotti con il fratello Finneas. In Italia arriverà l'8 giugno 2025 a Bologna ...

Billie Eilish, guarda i video del primo listening party di ‘Hit Me Hard and Soft’ - Billie Eilish, guarda i video del primo listening party di ‘Hit Me hard and soft’ - Sul palco del Barclays Center di Brooklyn la popstar ha fatto sentire l’album che uscirà domani. «Anche Gesù Cristo lo ascolterà, sono nervosa ed eccitata» Si replica questa sera a Los Angeles ...