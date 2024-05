Vuoi lavorare al Designer Outlet di Castel Romano? Non perdere il talent day il 23 maggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Chi è alla ricerca di un lavoro nel settore del fashion retail o della ristorazione può approfittare dello specialeDay organizzato per giovedì 23daldi, in collaborazione con InfoJobs, piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online. Dalle 10.00 alle 13.00 presso la sala A (sopra il Guest Service di piazza dell’Elefante) i candidati incontreranno i rappresentanti delle singole aziende e faranno colloqui brevi, della durata massima di 10 minuti, nei quali si presenteranno e potranno lasciare il proprio CV aggiornato. I profili più in linea con le posizioni attualmente aperte – ma anche quelle del prossimo futuro – saranno ricontattati per proseguire il processo di selezione....

