Primo turno dei playoff Serie B 2024 | le probabili formazioni di Catanzaro-Brescia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Allo stadio Ceravolo va in scena la seconda gara deldeitra. I calabresi, in virtù del miglior piazzamento in regular season, possono disporre di due risultati su tre per volare in semifinale, mentre i lombardi sono obbligati a vincere. Si gioca sabato 18 maggioalle ore 20.30. In caso di parità, si andrebbe ai tempi supplementari senza l'appendice dei calci di rigore. La vincente affronterà la Cremonese.

