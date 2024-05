Missile nel Mar del Giappone | il nuovo segnale missilistico di Kim

"Per la prima volta Usa, Giappone e Australia creeranno un sistema di difesa anti-missile comune". Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il premier Giappone se Fumio Kishida sottolineando che ...

Tokyo, 22 aprile 2024 – La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il mare del Giappone . Lo denunciano la Guardia costiera nipponica e il Comando di Stato maggiore congiunto sud Corea no. I militari di Seul non hanno fornito dettagli ...

Difesa aerea, passi avanti per le capacità anti-ipersoniche europee (e non solo) - Difesa aerea, passi avanti per le capacità anti-ipersoniche europee (e non solo) - Occar e il consorzio Hydis2, guidato da MBDA, firmano un nuovo accordo triennale da 140 milioni per ricerca di capacità anti-ipersoniche ...

Ucraina, i missili nordcoreani KN-23 lanciati dalla Russia falliscono il 50% degli obiettivi: esplodono in aria prima di colpire - Ucraina, i missili nordcoreani KN-23 lanciati dalla Russia falliscono il 50% degli obiettivi: esplodono in aria prima di colpire - La Russia ha schierato, sui campi di battaglia dell’Ucraina, missili balistici a corto raggio sviluppati dalla Corea del Nord che, secondo i funzionari ucraini, mostrano un tasso di ...

"Navi e basi Usa nel mirino": i missili della Cina ora spaventano il Pentagono - "Navi e basi Usa nel mirino": i missili della Cina ora spaventano il Pentagono - I missili a disposizione del Dragone non sono mai stati testati in combattimento ma, a detta di numerosi esperti, il pericolo da loro rappresentato sarebbe più che reale ...