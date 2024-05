Juve - Allegri che brutta fine | divorzio al veleno con il club e rischio licenziamento immediato  Cos’è successo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 17 maggio 2024), dopo la vittoria della Coppa Italia, persi profila un clamoroso epilogo:alamaro con ilesonero. Ecco cos’è successo… View this post on Instagram A post shared by dailymilan.it (@dailymilan.it) LEGGI ANCHE Panchina Milan, Paulo Fonseca conteso tra Milano e Marsiglia: ecco quando si decide L'articolo proviene da Daily Milan.