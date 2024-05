Missile nel Mar del Giappone | il nuovo segnale di Kim

"Per la prima volta Usa, Giappone e Australia creeranno un sistema di difesa anti-missile comune". Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il premier Giappone se Fumio Kishida sottolineando che ...

Tokyo, 22 aprile 2024 – La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il mare del Giappone . Lo denunciano la Guardia costiera nipponica e il Comando di Stato maggiore congiunto sud Corea no. I militari di Seul non hanno fornito dettagli ...

"Missile nel Mar del Giappone": il nuovo segnale missilistico di Kim - "missile nel Mar del giappone": il nuovo segnale missilistico di Kim - Il vettore, ancora sconosciuto in quanto nel momento in cui scriviamo è ancora in volo, secondo lo Stato maggiore della difesa di Seul è diretto verso il Mar del giappone (per i coreani ...

La Corea del Nord lancia un missile balistico verso il Mar del Giappone - La Corea del Nord lancia un missile balistico verso il Mar del giappone - SEOUL. La Corea del Nord ha sparato un missile balistico verso il mare al largo della sua costa orientale, ha dichiarato venerdì l'esercito sudcoreano. Lo Stato Maggiore della Corea del Sud non ha for ...

Ucraina, i missili nordcoreani KN-23 lanciati dalla Russia falliscono il 50% degli obiettivi: esplodono in aria prima di colpire - Ucraina, i missili nordcoreani KN-23 lanciati dalla Russia falliscono il 50% degli obiettivi: esplodono in aria prima di colpire - La Russia ha schierato, sui campi di battaglia dell’Ucraina, missili balistici a corto raggio sviluppati dalla Corea del Nord che, secondo i funzionari ucraini, mostrano un tasso di ...