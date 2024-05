Mamma dà alla luce figlia morta – mentre la tiene in braccio - marito le sussurra parole che non dimenticherà mai

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nota: questa storia condettagli e rappresentazioni della perdita di un bambino che potrebbero turbare alcuni. Si consiglia la discrezione. Forse non c’è scenario più straziante e da incubo per un genitore della perdita di un figlio. Posso solo immaginare che il dolore e la tristezza di dover dire addiocosa che si ama di più al mondo siano sufficienti a spezzare anche le anime più forti. Per Whitney Quinton e suoBrett, quell’incubo è diventato realtà quando sono stati costretti a dire addioloroprima ancora che avesse la possibilità di vivere. Come riporta Love What Matters, Whitney Quinton ha combattuto per molti anni contro diverse malattie e condizioni, tra cui l’endometriosi e l’adenomiosi. Dopo aver dato il benvenuto al suo primo figlio, ha subito un ...