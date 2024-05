Graduatorie GPS 2024 | assunzioni per il ruolo solo per sostegno - no posto comune Le MAD non ci sono pi - partono gli INTERPELLI Le risposte ai quesiti

Scatta il conto alla rovescia per la pubblicazione dell’ordinanza per l’aggiornamento delle GPS ( 2024 -2026). Dopo l’incontro politico che si è tenuto al Ministero, manca davvero poco per il via libera definitivo alle operazioni. Ecco le RISPOSTE ...

Graduatorie GPS per il biennio 2024 /26: in attesa dell'Ordinanza n. / 2024 e dell'Avviso con le date di presentazione della domanda, illustriamo le novità attese rispetto al biennio precedente. La domanda si presenta tramite il portale InPA o dal ...

Presunte certificazioni false per scalare le graduatorie ATA, 41 a giudizio per frode al Ministero. Processo a dicembre - Presunte certificazioni false per scalare le graduatorie ATA, 41 a giudizio per frode al Ministero. Processo a dicembre - Il Pubblico Ministero della Procura di Lecce ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di 41 persone accusate di truffa e falso per aver presumibilmente autocertificato in modo mendac ...

Quali certificazioni digitali sono importanti per il profilo dell’assistente amministrativo nelle graduatorie ATA 24 mesi - Quali certificazioni digitali sono importanti per il profilo dell’assistente amministrativo nelle graduatorie ATA 24 mesi - Dotarsi di una certificazione informatica, infatti, può fare la differenza nelle graduatorie garantendo un punto aggiuntivo utile per scalare le posizioni. La chiarezza nelle richieste formative è ...

La Provincia di Viterbo mette a disposizione le graduatorie dei concorsi - La Provincia di Viterbo mette a disposizione le graduatorie dei concorsi - L’ente provinciale, dopo aver rinforzato le unità di personale interno con sette nuove figure professionali a tempo indeterminato, ha deciso infatti di mettere a disposizione dei Comuni della Tuscia ...