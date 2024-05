(Di venerdì 17 maggio 2024) L’si aggiorna per soddisfare gli individui che abbracciano un’attiva e sana routine quotidiana, che valorizzano un’estetica raffinata e sobria e che cercano di sfruttare i vantaggi tangibili dell’intelligenza artificiale Il sistema, integrato nell’OS, si basa su un’IA generativa per consentire il controllo vocale dello smartwatch. Gli utenti non devono più interagire manualmente con lo smartwatch per svolgere varie funzioni, rendendo l’esperienza utente più intuitiva. Innovazioni per l’Da ora in poi, basterà fare una domanda semplice per regolare le impostazioni di sistema, gestire le notifiche, controllare il meteo, consultare ricette salutari o monitorare gli allenamenti preferiti. Grazie all’IA generativa basata sui ...

Amazfit Active ottiene il più recente upgrade di Zepp Flow - amazfit active ottiene il più recente upgrade di Zepp Flow - L'amazfit active si aggiorna per offrire uno stile minimalista e funzionalità avanzate, perfetto per chi vive una vita attiva e sana.

Amazfit Bip 5 Unity Smartwatch Launching In India On May 19. Expected Features, Specifications, More - amazfit Bip 5 Unity Smartwatch Launching In India On May 19. Expected Features, Specifications, More - Global smart wearables maker amazfit is set to launch the amazfit Bip 5 Unity smartwatch in India on May 19, the company confirmed on Thursday. The upcoming smartwatch will come with artificial ...

Amazfit lancia l'anello intelligente sul mercato statunitense con offerte bundle sugli smartwatch di punta - amazfit lancia l'anello intelligente sul mercato statunitense con offerte bundle sugli smartwatch di punta - amazfit ha celebrato il rilascio del suo anello intelligente Helio di prima generazione sul mercato statunitense con sconti sul nuovo indossabile - a condizione che si acquisti contemporaneamente uno ...