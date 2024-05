Scossa di terremoto a Velletri - paura nella notte

(Di venerdì 17 maggio 2024)tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2024, la cittadina diè stata svegliata da unadi. L’epicentro del sisma è stato localizzato proprio nel territorio di, poco prima della mezza. Sebbene la magnitudo sia stata relativamente bassa, registrata a 2.4 sulla scala Richter, ilha suscitato una notevole apprensione tra i residenti.percepita da molti residenti Nonostante la brevità della, molti abitanti hanno riferito di averla percepita distintamente. I social network si sono rapidamente riempiti di commenti e testimonianze. Una residente ha condiviso la sua esperienza, affermando: “L’abbiamo sentita bene, per fortuna è stata brevissima”. Un ...

