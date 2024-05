Conferenza Juric - Torino Milan | le dichiarazioni LIVE del tecnico prima del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ivanè intervenuto instampa pre, ecco le parole delalla vigilia del bigdi Serie A Giornata di vigilia per Ivan. Domani ilcroato sarà in campo con i suoi ragazzi per. Alle 20e45 i granata se la dovranno infatti vedere con la compagine