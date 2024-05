Senso di colpa | come superarlo e vivere meglio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ildiè un’emozione complessa e potente. Ha a che fare con la responsabilità o il rimorso che proviamo per un’azione sbagliata, o che pensiamo sia sbagliata, che abbiamo compiuto. Si riferisce a regole socialmente accettabili e al contesto culturale in cui viviamo. Ci blocca e non ci permette diappieno la nostra vita,se, visto che abbiamo compiuto quella azione non meritassimo di stare bene, diemozioni, di essere felici. Allorae trasformarlo in un volano per la nostra crescita personale? ...

Hanno rotto l'anima all' Inter per aver perso contro il Sassuolo. Come se non fosse un diritto dei campioni d'Italia perdere la seconda partita della stagione. Come se fosse una colpa aver vinto lo scudetto con cinque giornate d'anticipo. L' Inter è ...

Billie Eilish in ‘Hit Me Hard and Soft’ parla di sessualità, aspetto fisico e scoperte personali - Billie Eilish in ‘Hit Me Hard and Soft’ parla di sessualità, aspetto fisico e scoperte personali - La popstar ha pubblicato oggi il suo atteso terzo album: 10 brani inediti scritti e prodotti con il fratello Finneas. In Italia arriverà l'8 giugno 2025 a Bologna ...

Eventi climatici estremi: "Blocco meteorologico" - Eventi climatici estremi: "Blocco meteorologico" - Pasquero, Bicocca: "Il perdurare delle stesse condizioni le inasprisce". Ma la primavera piovosa "ritarderà l’innalzamento delle temperature in estate".

Polizia locale, scontro tra Ferraroni e sindacato - Polizia locale, scontro tra Ferraroni e sindacato - Il primo cittadino: "Ora non sappiamo neppure la composizione dei turni. Continueremo a chiedere una maggiore presenza di agenti in paese" ...