Ladri in azione | nel mirino un negozio a Piano Cappelle

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in un esercizio commerciale aquesta notte verso le 2. Due persone con il viso coperto probabilmente da passamontagna, si sono introdotte all’interno deldopo aver forzato un ingresso, e hanno rubato dal registratore di cassa circa 200 euro in contanti. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.