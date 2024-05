Logan Paul e il Circo della WWE

(Di venerdì 17 maggio 2024) Io proprio non mi convincobontà di. Sia chiaro che per bontà non intendo quella d’animo, ma l’idoneità sua ad un certo tipo di “standard” richiesti dallo stesso business che ce li ha ventilati in abbondanza negli scorsi decenni. Ossia, un certo atletismo (e di questone è in possesso), un certo carisma (e anche qui,non ne è sprovvisto), un certo grado meritorio del wrestler e una “convenienza” economica che è la base di ogni ragionamento. Ma c’è un ultimo aspetto da non trascurare, e che quando si parla disua carriera stratosferica in WWE non viene minimamente menzionato, e cioè la logica. Quel filo di Arianna che deve accompagnare gli eventi e che deve presentare ognuno di essi come organico al ...

A SmackDown abbiamo assistito al confronto fra l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes e lo U.S. Champion Logan Paul , con quest’ultimo che si è rivelato il nuovo sfida nte di Cody in vista del prossimo PLE King & Queen Of The Ring. Ma il ...

PRIME Hydration arriva in Italia - PRIME Hydration arriva in Italia - Enervit annuncia la distribuzione in esclusiva in Italia di PRIME Hydration, la popolare bevanda di logan paul e KSI. PRIME è stato lanciato negli USA nel 2022. e in UK nel 2023, ottenendo risultati d ...

Cody Rhodes vs Logan Paul molto di più di un semplice match. Fra wrestling, soldi e pubblictà - Cody Rhodes vs logan paul molto di più di un semplice match. Fra wrestling, soldi e pubblictà - Champion vs Champion o Winner Takes All Comunque vada, Cody Rhodes vs logan molto è molto di più di un semplice match di wrestling.

SideTalk Slam #256 - Cody Two Belts - SideTalk Slam #256 - Cody Two Belts - Il nostro "Elefante nella stanza" di questa settimana è ovviamente dedicato all'inaspettata scelta della WWE di contrapporre logan paul a Cody Rhodes in un match valido con in palio entrambe le ...