Anzola Emilia - ex vigilessa uccisa | fermato l’ex comandante della polizia locale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un colpo di pistola alla testa. Come un’esecuzione. Così è stataSofia Stefani,33enne morta nella “Casa Gialla”, la sede del comandodi, in provincia di Bologna. I carabinieri hanno, ma sempre in servizio, Giampiero Gualandi, 63 anni. Il colpo è stato sparato dalla sua arma d’ordinanza. Il 63ene si è avvalsofacoltà di non rispondere ed è accusato di omicidio volontario. L’uomo nell’immediatezza dei fatti avrebbe parlato di incidente, di colpo partito per sbaglio. Ma non si tratta di dichiarazioni messe a verbale ed è stata subito esclusa l’ipotesi del suicidio inizialmente diffusa da ...

