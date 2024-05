Bonus edilizi - l’imprenditrice pentita di aver votato il centrodestra | Così Meloni uccide le aziende

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 17 maggio 2024) Barbara Cosenza è socia, insieme ai suoi due fratelli, di Cos3, un’azienda di Morbegno (Sondrio) che vende arredi interni e si occupa di ristrutturazioni. Al Fatto quotidiano confida di essersi trovata sul lastrico, dopo che il governoha imposto una stretta suie sui crediti di imposta a essi collegati. «Sono disperata, ho perso sei kg nelle ultime settimane e non dormo più. Come si può sopravvivere sapendo che questo governo ha deciso di farti fallire, di distruggerti la vita, perché pensa che il debito pubblico sia più importante degli imprenditori. Non sa il ministro Giorgetti che se si fermano le, si ferma l’Italia?». Cosenza ammette diaccumulato 680 mila euro di debiti con i fornitori e lei e i suoi fratelli sono stati costretti a mettere in vendita il ...