(Di venerdì 17 maggio 2024) Ladi The 8, ilthriller drama coreano che fa il verso ae propone una riflessione - in parte sanguinolenta - sulla nostra società. Dal 17 maggio su Netflix. Le serie coreane, soprattutto quelle thriller, stanno oramai impazzando su qualsiasi piattaforma. Netflix ha dedicato loro una sezione apposita, cogliendo il fenomeno e il trend del momento come spesso capita, che dal 17 maggio va a rinfoltirsi con The 8, una novità che si presenta, fin dal titolo, come un potenziale, la serie che più di tutte sul servizio streaming ha fatto il giro del mondo ed è vissuta di passaparola, senza alcuna promozione iniziale. Il merito di questa nuova produzione è sicuramente di fare satira in modo ...

Il baseball in Italia non ha mai fatto breccia nel cuore, ma tutti abbiamo sognato una volta tanto di fare un fuori campo. Gli appassionati non potranno fare a meno di praticarlo nella sua versione videoludica! Oggi parleremo di MLB The Show 24, ...

La recensione di The Truman Show in 4K UHD: grazie all'uscita targata Plaion il film di Peter Weir fa un gigantesco salto di qualità visivo rispetto al blu-ray. Nessun upgrade ma buona resa per l'audio, gli extra sono quelli vecchi. Sono passati ben ...

Non è facile raccontare in Italia, uno sport che non sia il calcio. Tennis, pallacanestro e pallavolo ultimamente stanno prendendo piede grazie manche ai risultati sportivi internazionali di rappresentanti italiani della disciplina. Cionostante, la ...

The 8 Show, la recensione: c’è un nuovo Squid Game in città - The 8 show, la recensione: c’è un nuovo Squid Game in città - La recensione di The 8 show, il nuovo thriller drama coreano che fa il verso a Squid Game e propone una riflessione - in parte sanguinolenta - sulla nostra società. Dal 17 maggio su Netflix.

The 8 Show, dal 17 maggio su Netflix - The 8 show, dal 17 maggio su Netflix - Si intitola The 8 show è la serie tv nuova in arrivo su Netflix il 17 maggio. Scopri tutti i dettagli della serie.

L'approccio alla vita tradotto in musica di Francesco Renga - L'approccio alla vita tradotto in musica di Francesco Renga - Nel 1998 Francesco Renga lascia i Timoria. Nel 2000 pubblica il suo primo album solista, "Francesco Renga" ( leggi qui la recensione). Nel 2002 esce il secondo album, "Tracce" ( leggi qui la recension ...