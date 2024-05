Clima impazzito in Lombardia - mai così tanta pioggia da 170 anni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non è solo laa causare i d. “Gli allagamenti insono l’evidente conferma di quanto sosteniamo da: i bacini di espansione sono un’assicurazione per la salvaguardia idrogeologica dei centri urbani, come ha dimostrato anche il fiume Seveso; allo stesso tempo, diventano velocemente inadeguati di fronte ad eventi meteo di copiosità finora sconosciuta, come conferma lo stesso Seveso ed i lunghi tempi per realizzare un’opera pubblica, cioè mediamente 11, rischiano di renderla obsoleta ancor prima di essere inaugurata”. A marzo caduta una media di 218 ml diÈ l’impietosa analisi di quanto sta avvenendo a Milano ed indi Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio ...

