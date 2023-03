Francesca Fagnani: “Un buco nel cuore”, la tragedia che l’ha cambiata per sempre (Di mercoledì 15 marzo 2023) Francesca Fagnani mostra il suo lato umano: la conduttrice si racconta come non aveva mai fatto e tocca il cuore del pubblico. Siamo soliti a vederla dall’altra parte della sedia, a fare domande scomode e curiose, quelle che tutti vorremmo porre ai suoi ospiti: Francesca Fagnani con il suo programma Belve ha fatto breccia nel pubblico italiano. Il talk show è un successo, perché con gentilezza e astuzia la moglie di Enrico Mentana mette a nudo i suoi celebri ospiti, permettendo ai telespettatori di scoprire lati inediti degli intervistati. Su quella sedia alta si sono accomodati diversi volti noti, tra cui la premier Giorgia Meloni. Per la prima volta, però, sono cambiate le carte in tavola e a raccontarsi senza filtri è stata lei: in un’intervista ripercorre una tragico momento della sua ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 15 marzo 2023)mostra il suo lato umano: la conduttrice si racconta come non aveva mai fatto e tocca ildel pubblico. Siamo soliti a vederla dall’altra parte della sedia, a fare domande scomode e curiose, quelle che tutti vorremmo porre ai suoi ospiti:con il suo programma Belve ha fatto breccia nel pubblico italiano. Il talk show è un successo, perché con gentilezza e astuzia la moglie di Enrico Mentana mette a nudo i suoi celebri ospiti, permettendo ai telespettatori di scoprire lati inediti degli intervistati. Su quella sedia alta si sono accomodati diversi volti noti, tra cui la premier Giorgia Meloni. Per la prima volta, però, sono cambiate le carte in tavola e a raccontarsi senza filtri è stata lei: in un’intervista ripercorre una tragico momento della sua ...

