Istat | scende l’inflazione in Italia | a febbraio +9 | 2% In aumento carrello della spesa

In base alle stime preliminari, indica inoltre l', l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta dello 0,2% su base mensile e del 9,9% su base annua (in rallentamento da +10,7% di ...Può sembrare un paradosso ma non lo è. L'inflazione, a febbraio è 'solo' al 9,2%, ma la spesa costa di più, con la componente di fondo dell'...prezzi al consumo La risposta è nei dati dell'...I nuovi datisull'inflazione L' inflazione, in estrema sintesi, sta rallentando . Stando alle stime preliminari del mese di febbraio 2023, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera ...

Istat: "L'Inflazione a febbraio scende al 9,2%" RaiNews

(Teleborsa) - A gennaio prosegue l’aumento del numero di occupati che arriva a superare 23milioni e 300mila. Lo rileva l'ISTAT sottolineando che rispetto a gennaio 2022, la crescita (+459mila unità) c ...A febbraio l'inflazione registra un leggero rallentamento rispetto al mese di gennaio 2023. Vediamo cosa è cambiato.