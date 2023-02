(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Forte rimbalzo delle quotazioni internazionali die soprattutto, ma sulla rete carburanti italiana iper ora continuano a scendere. A muovere iraccomandati sono IP (-2 centesimi sul) e Tamoil (-1 centesimo sullae -2 centesimi sul). Recependo i tagli decisi in questi giorni, ipraticati alla pompa risultano di conseguenza in, in particolare sul. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 febbraio, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,871 euro/litro (1,873 il dato ...

... dove anche la domanda diper aerei sta aumentando. Ci sono poi altri fattori che stanno influenzando idel petrolio, spingendo al rialzo le quotazioni: il terremoto in Turchia e le ...... le possibilità offerte dall'autonomia "per introdurre a favore dei cittadini e delle cittadine delle Provincia una riduzione deidelsu tutto il territorio provinciale ". Come ...

Benzina, prezzi in calo. Giù anche diesel malgrado embargo - Attualità Agenzia ANSA

Prezzo benzina ancora in discesa, cala anche il diesel nonostante l’embargo La Gazzetta dello Sport

Prezzi carburante oggi, ancora in calo benzina e diesel Adnkronos

“Ridurre i prezzi del carburante L'Autonomia dà questa possibilità ma la Provincia ha deciso di utilizzare i fondi per ... il Dolomiti

Secondo l’ultima rilevazione dei prezzi medi settimanali dei carburanti pubblicata dal ministero dell’Ambiente, tra il 16 e il 22 gennaio è tornata a salire la tariffa del pieno. E si riduce il gap tr ...Prosegue la discesa dei carburanti sulla rete italiana, in particolare per il diesel. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ancora in calo alla chiusura di ...