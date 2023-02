Ultime Notizie – Meloni | l’esordio a Berlino | “Su anarchici non dividiamoci”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 4 febbraio 2023) Si recherà a Kiev entro il 24 febbraio, anniversario dell’offensiva russa in Ucraina, paese al quale l’Italia continuerà a garantire il proprio sostegno finché sarà necessario, perché l’obiettivo è intensificare gli sforzi per il dialogo e arrivare a una “pace giusta”. Al suo esordio a, dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz la premier Giorgiaribadisce il sostegno a Kiev da parte dell’Italia. Posizione su cui si registra, come sottolineato dalla stessa, una “piena sintonia” con la Germania. Ma la prima visita presso il Bundeskanzleramt (“ho portato il sole dall’Italia”, scherza la premier con Scholz, all’arrivo) è anche l’occasione per tornare a chiedere un aiuto dell’Europa sulla questione migratoria – che “non può essere gestita dai trafficanti”, rimarca la premier – soprattutto in vista ...